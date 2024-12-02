Подмосковные студотряды признали лучшими в России в номинации «Кубок прогресса»

Подмосковные студенческие отряды были признаны лучшими в России в номинации «Кубок прогресса». Об этом стало известно по итогам Всероссийского слета студотрядов, который прошел в Москве, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В этом году слет посвящен юбилейному 65-летию студенческих отрядов и 20-летию новой истории РСО. Молодые люди демонстрировали свои навыки, знания и творческий подход к работе в различных направлениях, по итогам которых РСО Московской области принесли нам несколько побед», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В слете студотрядов приняли участие более 12 тысяч человек из 89 регионов России и дружественных стран, в рамках него прошли конкурсы профессионального мастерства по шести направлениям движения. Среди них — сельскохозяйственное, педагогическое, строительное, сервисное, отряды проводников и железнодорожного транспорта. Подмосковное отделение РСО выступило одним из организаторов слета.

Студентам Дмитровского техникума, Государственного университета просвещения, Мытищинского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана, Технологического университета имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова удалось занять призовые места. Кроме того, сетевое издание «Региональное информационное агентство Московской области» стало лучшим региональным СМИ по освещению трудоустройства молодежи в рамках национальной премии «Труд Крут».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.