Подмосковные теннисисты стали призерами на чемпионате России в Казани

Подмосковные спортсмены стали серебряными призерами на чемпионате России по теннису, который прошел с 9 по 19 октября в Казани. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финальном матче подмосковный дуэт Романа Харламова (областной Центр олимпийских видов спорта) и Григория Шебекина (Мытищи) уступил паре спортсменов из Москвы и Краснодарского края. На третьем месте оказался тандем теннисистов из Москвы.

Состязания провели в рамках федеральной программы «Спорт России», их участниками стали 114 спортсменов из 38 регионов России. Результаты чемпионата напрямую влияют на формирование списков кандидатов в сборные команды России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.