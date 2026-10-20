В Жуковском округе снесли аварийные жилые дома

Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В Жуковском округе на улице Клубной ликвидировали два аварийных жилых дома №9 корпус 1 и №9 корпус 3, которые были построены в 1954 году, их площадь составляла порядка 330 и 390 кв. м соответственно. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажные кирпичные дома признали аварийными в связи с высокой степенью износа строительных конструкций (более 77%). В рамках муниципальной программы городского округа Жуковский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены жильцы 16 квартир из этих домов.

Аварийные здания демонтированы, строительный мусор вывезен и утилизирован. Администрация определит порядок использования освободившихся территорий.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.