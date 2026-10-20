Высота 4,5 тысячи метров: Владимир Дягель идет на новый международный рекорд в Подмосковье

В среду, 21 октября 2026 года, на аэродроме «ФИНАМ» в Серпуховском городском округе Подмосковья российский музыкант Владимир Дягель попытается установить новый международный рекорд БРИКС. Он планирует сыграть на барабанной установке, закрепленной на куполе воздушного шара, на высоте до 4,5 тысячи метров. Таким образом исполнитель намеревается превзойти собственное мировое достижение 2022 года сразу по высоте и продолжительности непрерывной игры. Об этом сообщает REGIONS.