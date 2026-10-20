Высота 4,5 тысячи метров: Владимир Дягель идет на новый международный рекорд в Подмосковье

REGIONS: музыкант Владимир Дягель сыграет на куполе шара в Подмосковье

Общество

В среду, 21 октября 2026 года, на аэродроме «ФИНАМ» в Серпуховском городском округе Подмосковья российский музыкант Владимир Дягель попытается установить новый международный рекорд БРИКС. Он планирует сыграть на барабанной установке, закрепленной на куполе воздушного шара, на высоте до 4,5 тысячи метров. Таким образом исполнитель намеревается превзойти собственное мировое достижение 2022 года сразу по высоте и продолжительности непрерывной игры. Об этом сообщает REGIONS.

Детали экстремального рекорда и программа мероприятия

  • Дата и место проведения: 21 октября 2026 года, 07:00 мск, аэродром «ФИНАМ» (Серпуховский городской округ, Московская область).
  • Цель перформанса: установка международного рекорда BRICS RECORD по высоте (до 4,5 тыс. метров) и длительности игры на барабанах на куполе аэростата.
  • Предыдущий рекорд (2022–2023 гг.): игра на барабанной установке массой 250 кг на куполе шара в свободном полете на высоте 1,2 тыс. метров (зафиксирован в реестрах России и INTERRECORD).
  • Обеспечение безопасности: участие профессионального пилота, инженерно-технической группы, наземной команды сопровождения и съемочной группы.
  • Партнеры и гости: генеральный партнер — компания «Старатели» (г. Лыткарино, президент Олег Бушуев). На церемонии ожидаются актеры Сергей Бурунов и Денис Никифоров, продюсер Игорь Сандлер, а также космонавты Роскосмоса.
  • Возрастной ценз: 0+.

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