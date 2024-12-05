Подмосковные ветераны получили выплату к годовщине битвы под Москвой

«В нашем регионе почти 500 участников Великой Отечественной войны. Битва под Москвой стала самой крупной за всю ее историю. Мы гордимся нашими ветеранами и стараемся сделать все возможное, чтобы они чувствовали поддержку и заботу со стороны государства», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.