Подмосковные ветераны получили выплату к годовщине битвы под Москвой
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Подмосковные ветераны получили единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей к годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских сил в битве под Москвой, в регионе насчитывается 25 фронтовиков, которые участвовали тогда в боевых действиях. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В нашем регионе почти 500 участников Великой Отечественной войны. Битва под Москвой стала самой крупной за всю ее историю. Мы гордимся нашими ветеранами и стараемся сделать все возможное, чтобы они чувствовали поддержку и заботу со стороны государства», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве уточнили, что ветераны получают выплаты в автоматическом режиме, поэтому им не приходится подавать заявление. Так, например, денежные средства уже перевели Нине Ладыгиной из Ленинского округа, которая помогала возводить оборонительные рубежи на подступах к столице. За это ее наградили медалью «За оборону Москвы».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.