Подмосковные ветеринары напомнили о важности вакцинации питомцев

Специалисты Госветслужбы Подмосковья напомнили о важности вакцинации домашних питомцев и рассказали, когда животным рекомендуется ставить прививки. Советы ветеринаров приводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Профилактику заболеваний животных лучше начинать с восьмой-двенадцатой недели жизни. Перед вакцинацией питомцу нужно пройти общий осмотр и обработку от глистов и блох.

Обязательной для домашних животных является вакцинация от бешенства. Кошек дополнительно нужно привить от вирусного ринотрахеита, панлейкопении и хламидиоза; собак — от парвовирусной инфекции, инфекционного гепатита, лептоспироза и чумки.