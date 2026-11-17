Специалисты Сергиево-Посадской ветеринарной станции вакцинировали 168 голов мелкого рогатого скота в одном из крестьянских фермерских хозяйств округа. Врачи также взяли у животных пробы крови для проверки на бруцеллез, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сотрудники Госветслужбы Подмосковья регулярно выезжают в фермерские и личные подсобные хозяйства, чтобы осмотреть поголовье, сделать прививки и собрать биоматериал. Такой формат избавляет владельцев ферм от необходимости везти животных в клинику.

Во время выездов ветеринары напоминают фермерам правила иммунизации. Прививать нужно весь мелкий рогатый скот по графику, даже если животные постоянно находятся в закрытых помещениях и не выходят на выгул. Перед процедурой необходимо оценить здоровье поголовья: пожилых, беременных, кормящих, хронически больных или недавно прооперированных животных прививают только после консультации с врачом. Иммунитет после укола формируется за одну-две недели, поэтому в это время скоту нужно обеспечить спокойные условия содержания.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

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