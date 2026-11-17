Подмосковные спортсмены завоевали три медали на чемпионате России по гонкам дронов, который завершился 15 ноября в Москве. Заключительные соревнования прошли в техническом симуляторе Квадросим.Спорт, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Александр Холкин (Королев) и Платон Черемных (Королев) одержали победу в командном зачете среди мужчин. В личном зачете Холкин и Черемных завоевали золотую и серебряную медали соответственно.

В общей сложности участниками состязаний стали более 80 спортсменов из: Московской, Белгородской, Новосибирской, Челябинской, Пензенской, Ростовской, Архангельской, Свердловской и Самарской областей и других регионов. Их провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.