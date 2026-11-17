Покупка квартиры может обернуться неприятным сюрпризом, если за стеной или этажом выше постоянно меняются жильцы. Посуточная аренда соседней недвижимости не только создает бытовые неудобства, но и способна снизить привлекательность жилья для потенциальных покупателей. В некоторых случаях такое соседство становится весомым аргументом для торга и позволяет претендовать на скидку до 10–15%. Как временные постояльцы влияют на стоимость недвижимости, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эксперт по недвижимости, генеральный директор агентства «Good Realtors» Елена Бартель.

Главная проблема заключается не в самой сдаче квартиры, а в постоянной смене людей. Если жилье арендуют на длительный срок, собственники дома хотя бы примерно понимают, кто живет по соседству. При посуточной аренде ситуация совершенно другая: сегодня в квартире могут остановиться тихие туристы, а завтра — компания, которая не особенно заботится о покое остальных жильцов.

«Проблема не в том, что квартира сдается, а в том, что у вас каждый день новые соседи. Непредсказуемо, кто заселится завтра, даже если сегодняшние жильцы вполне неплохие», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, временные постояльцы зачастую меньше заинтересованы в соблюдении правил проживания и поддержании порядка в местах общего пользования. Если же в доме несколько квартир с посуточной арендой, дискомфорт для постоянных жильцов может стать практически неизбежным.

Особенно внимательно к этому вопросу стоит относиться при покупке небольших квартир и студий. В таких домах вероятность большого количества объектов, предназначенных для краткосрочной аренды, заметно выше.

Постоянный поток временных жильцов способен повлиять и на ликвидность недвижимости. Потенциальный покупатель, узнав о нескольких квартирах с посуточной арендой по соседству, может вовсе отказаться от сделки. В результате собственнику будет сложнее продать жилье по первоначально установленной цене. Если же покупатель готов мириться с таким соседством, оно становится аргументом для пересмотра стоимости.

«Дисконт в таких случаях может составлять 10–15%, а может и больше — в зависимости от того, как много таких квартир в доме и в каком состоянии содержится дом и места общего пользования», — отметила Бартель.

Перед сделкой эксперт советует постараться выяснить, кто именно будет жить по соседству. Не стоит ограничиваться осмотром самой квартиры: важно оценить подъезд, состояние мест общего пользования и обстановку в доме. Особое внимание следует обратить на здания, где много небольших студий: именно там риск столкнуться с большим количеством посуточных арендаторов выше.

Если выяснится, что рядом постоянно заселяются новые постояльцы, покупателю стоит заранее оценить, готов ли он к такому соседству. По словам эксперта, если оно действительно создает серьезные проблемы, а продавец не готов предоставить существенный дисконт, разумнее рассмотреть другой вариант недвижимости.