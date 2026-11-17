С 9 по 15 ноября инспекторы Административно-пассажирской инспекции Подмосковья проверили более 4,2 тыс. автобусов и оплату проезда у свыше 35 тыс. пассажиров. К административной ответственности за безбилетный проезд привлекли 799 человек, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Кроме безбилетных пассажиров, протоколы составили на 166 водителей общественного транспорта.

Больше всего автобусов за неделю проинспектировали в Ленинском городском округе — 1 345 машин. Также в число округов с самым большим количеством проверок вошли Раменский (648 автобусов), Лобня (385), Домодедово (315) и Балашиха (220).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил коллектив АО «Мострансавто» со 100-летним юбилеем, а также наградил лучших сотрудников.