Настоятель храма из города Мосальск Калужской области собрал в социальных сетях аудиторию в миллион подписчиков, а его ролики набирают до 600 млн просмотров ежегодно. Популярность батюшке принесли открытость, харизма и понятный молодежи язык: в своих аккаунтах он делился анекдотами, выступал в формате стендапа, публиковал мемы и короткие видео.

В своих роликах батюшка часто использовал самоиронию и понятные молодежи образы — например, шутил, что Великий пост нужен не для похудения, и если человек отказывается от мяса, но «готов сожрать окружающих, то ему лучше съесть котлету».

Однако громкий успех вызвал недовольство среди представителей высшего духовенства. Митрополит Леонид раскритиковал чрезмерно легкий стиль проповеди, указав, что образ батюшки не должен сводиться к шуткам и развлечениям. Главная претензия церковного руководства заключается в том, что примеру Берегового начали следовать другие священнослужители, но их попытки повторить успех выглядят неудачно и пошло, нанося урон авторитету церкви.

По предварительным данным, на фоне этих дискуссий в церковной среде уже разрабатывают обновленный текст священнической присяги. В документ планируют включить обязательства не вредить церкви активностью в интернете, не выступать с заявлениями от ее лица без полномочий и не использовать блоги ради личной наживы.

Сам Владислав Береговой воспринял замечания спокойно. В беседе с журналистами он отметил, что не держит обиды, с уважением относится к позиции старшего поколения с более строгими взглядами и уже ищет новую подачу материала, которая устроит руководство, но позволит сохранить живой контакт с аудиторией.