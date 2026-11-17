В городском округе Домодедово построят двухэтажный ветеринарный центр с круглосуточным стационаром и отделением томографии. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашение о реализации проекта подписали Правительство Московской области и компания «Квина». В его рамках планируется построить современную клинику на пересечении улиц Талалихина и Рощинской.

В реализацию проекта инвестируют около ₽200 млн и создаст более 30 рабочих мест для ветеринаров и профильного персонала. Для строительства компании передали в льготную аренду участок площадью 0,52 га.

Открыть центр намерены в четвертом квартале 2029 года. В здании разместят терапевтическое и хирургическое отделения, стационар, а также кабинеты рентгенографии, КТ и МРТ для животных. Рядом со зданием обустроят площадку для выгула собак. Ежедневно ветцентр сможет принимать более 150 пациентов.