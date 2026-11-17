Переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков был одним из лучших на своем курсе. Подробности о специалисте выяснило RT.

По данным издания, Садыкова хвалили все преподаватели, и не только по языкам. Ныне покойный профессор Мялкин назвал его курсовую по философии достойной кандидатской, настолько глубоко она была проработана. Оценка касалась не только языковой подготовки, но и философской работы.

В публикации напомнили, что Садыков привлек внимание пользователей сети после встречи главы РФ со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Пользователей восхитил профессионализм переводчика. Сам Садыков, в свою очередь, отметил профессионализм коллег. Именно после этого мероприятия имя переводчика стало широко обсуждаться.

Ранее Гэллоуэй назвал Стубба и Каллас деревенскими дурачками.