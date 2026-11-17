В Жуковской областной больнице благодаря новой установке для проведения электрофизиологического исследования и радиочастотной абляции начали проводить малоинвазивные операции по лечению аритмии сердца. В первый день работы оборудования хирурги выполнили сразу три вмешательства, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Новый аппарат закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Оборудование позволяет сначала найти источник нарушения ритма, а затем прижечь его методом радиочастотной абляции. Врачи подводят катетер к сердцу через прокол в вене и воздействуют на проблемный участок током, после чего там образуется небольшой рубец, блокирующий сбои.

Вмешательство занимает не более полутора часов и не требует ни разреза грудной клетки, ни остановки сердца. Операции выполняют бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний от лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.