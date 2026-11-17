Лидер Рабочей партии Британии Джордж Гэллоуэй назвал президента Финляндии Александра Стубба и главу евродипломатии Каю Каллас деревенскими дурачками, комментируя перспективу их назначения на роль переговорщика от ЕС. Об этом политик заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Гэллоуэй усомнился в том, кто мог бы представлять Евросоюз на таких переговорах. Каллас он назвал деревенской дурочкой и заявил, что ей нельзя доверить даже сходить за хлебом, не говоря уже об участии в международных переговорах. Стубба политик охарактеризовал как еще одного деревенского дурачка, который выглядит так же глупо, как и говорит.

Кроме того, Гэллоуэй отверг кандидатуры канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Энди Бернэма. Всех перечисленных лидеров он назвал дискредитировавшими себя пустышками, которые не представляют интересы даже собственных народов.

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