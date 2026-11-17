Европейские страны хотят добиться участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, однако договориться о единой позиции им будет непросто. Вместо одного представителя ЕС намерен направить целую команду, в которую войдут представители европейских институтов и пяти государств. Почему такой формат может превратиться в спор самих европейцев, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров.

После саммита Европейского политического сообщества в Дублине председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил, что европейскую команду на переговорах составят представители институтов ЕС и так называемой пятерки E5. В нее вошли Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Таким образом, европейцы рассчитывают выступить сразу несколькими голосами, сохранив возможность продвигать интересы отдельных государств.

Однако российский сенатор скептически оценил перспективы такого объединения. По его мнению, многочисленный состав делегации не гарантирует согласованности действий, а, напротив, может затруднить сам переговорный процесс.

«Я очень скептически отношусь к такому предложению европейцев, потому что они между собой договориться не могут. Я представляю, как они будут вести себя на переговорах: когда такое большое количество участников, это всегда говорит о том, что разговор будет ни о чем, они будут продвигать свою повестку», — заявил Джабаров.

Еще одной проблемой сенатор считает позицию европейских государств по украинскому конфликту. Он обратил внимание, что страны Европы не выступают нейтральными посредниками, поскольку оказывают Киеву военную и финансовую поддержку. Поэтому, по мнению парламентария, их участие в переговорном процессе будет продиктовано прежде всего собственными политическими интересами.

«Европа выступает, по сути, однозначным сторонником Украины, Европа помогает ей воевать, Европа обеспечивает ее оружием. Мне кажется, у них ничего не получится, и они между собой перессорятся», — подчеркнул Джабаров.

Джабаров не исключил, что разногласия между самими европейскими участниками в конечном итоге помешают им выработать общую линию поведения. По его прогнозу, многочисленная делегация рискует потратить время на внутренние споры вместо поиска решений по украинскому урегулированию.