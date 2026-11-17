Министерство экологии и природопользования Московской области запустило проект по созданию цифровых двойников и единого реестра рекультивированных мусорных полигонов. Система позволит круглосуточно отслеживать состояние 27 закрытых свалок и вовремя устранять дефекты.

Министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов пояснил, что хотя объекты больше не вредят природе, со временем осадки могут размывать защитный слой грунта. Для контроля каждый полигон заново обследуют и заносят данные в единый цифровой паспорт. Это позволяет находить и исправлять любые отклонения на ранней стадии.

Все 27 полигонов привели в порядок по федеральной программе «Чистая страна», потратив на работы более ₽50 млрд. В список самых крупных вошли «Кучино» в Балашихе, «Царево» в Пушкинском округе, «Лесная» в Серпухове, «Кулаковский» в Чехове и «Воловичи» в Коломне.

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