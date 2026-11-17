В 10 городских и муниципальных округах Подмосковья запустили 13 новых линий наружного освещения общей протяженностью более 21,6 км. Фонари установили вдоль дорог к школам, больницам, остановкам и зонам отдыха по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Больше всего фонарей включили в муниципальном округе Истра — свыше 5 км на трех участках: от улицы Центральной в деревне Писково и от деревни Козенки до поворота на деревню Захарово, а также возле остановки «Чесноково».

В Одинцовском округе осветили более 3,2 км трассы между остановками «Санаторий имени Сеченова» и «Санаторий Поречье». В Мытищах свет появился на 2,1 км Осташковского шоссе в деревне Ульянково, в Домодедове — на 1,9 км дорог в деревнях Буняково и Семивраги.

Также работы провели в Серпухове, Клину, Лыткарине, Дмитрове, Подольске и Сергиевом Посаде.

До конца 2026 года в Подмосковье планируют запустить еще около 4,5 км освещения на дороге от деревни Медвежьи Озера в Щелкове до деревни Орловка в Лосино-Петровском, а также 3 км линии между селом Новоселки и городом Чехов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность модернизации наружного освещения.