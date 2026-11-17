Только 20 процентов россиян украшают новогоднюю елку в ноябре. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые есть у «Ленты.ру».

Большинство респондентов — 48 процентов из 1,4 тысячи опрошенных — предпочитают устанавливать елку в первой половине декабря. Еще 25 процентов обычно наряжают дом во второй половине месяца, а семь процентов — непосредственно перед Новым годом.

Россияне, которые готовятся к праздникам заранее, объясняют выбор желанием пораньше погрузиться в праздничную атмосферу (42 процента). Для 31 процента это особая семейная традиция, а 27 процентов стремятся не суетиться прямо перед праздниками.

Таким образом, ноябрьское украшение елки остается менее популярным вариантом: его выбирает каждый пятый участник исследования.

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