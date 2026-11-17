В деревне Ямуга городского округа Клин стартовала реконструкция очистных сооружений. Сейчас подрядчики готовят площадку и ведут земляные работы, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Действующий комплекс построили более 50 лет назад — он принимает хозяйственно-бытовые и производственные стоки из Клина. После модернизации мощность очистных сооружений составит 45 тыс. кубометров в сутки, что повысит качество очистки воды и снизит нагрузку на природу.

Обновление объекта финансируют из бюджета по государственной программе Московской области. Завершить реконструкцию планируют в 2029 году.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реконструкции очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад Звенигорода.