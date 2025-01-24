Подмосковные ветеринары рассказали, как ухаживать за черепахами и лягушками

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, как ухаживать за земноводными домашними питомцами — черепахами, лягушками, тритонами.

Для такого необычного питомца необходимо приобрести хороший террариум. Он должен подходить земноводному по размеру и хорошо вентилироваться. Также важно обеспечить в террариуме необходимый уровень температуры и влажности — обычно 20-25 градусов тепла и 50-70% влажности.

Для комфорта питомца рекомендуется разместить в террариуме растения и камни, а также оборудовать освещение.

Перед тем как завести земноводное, следует проконсультироваться с ветеринаром. Записаться на прием к специалисту можно через центр по вопросам ветеринарии по номеру +7 (495) 668-01-25 или на сайте госуслуг региона.