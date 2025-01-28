Подмосковные ветеринары рассказали, как защитить домашних питомцев от клещей

Подмосковные ветеринары рассказали жителям региона, как защитить домашних питомцев от укусов клещей в период потепления. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области

По словам специалистов, следует использовать капли и таблетки от клещей. Найти их можно в зоомагазинах. После каждой прогулки нужно внимательно осматривать животное. Особого внимания требуют участки кожи за ушами, на лапах и под хвостом.

Если на животном обнаружен клещ, необходимо как можно скорее удалить его, используя пинцет. После этого следует понаблюдать за состоянием питомца. При его ухудшении нужно обратиться к ветеринару.