Подмосковные ветеринары за три квартала провели 20 тысяч рентгенов и УЗИ-исследований

Специалисты подмосковных ветклиник за три квартала текущего года провели почти двадцать тысяч рентген- и УЗИ-исследований животным. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В частности, в территориальном ветеринарном управлении №1 провели более 3,3 тысячи УЗИ и полторы тысячи рентгенов, во втором управлении — 2,4 тысячи УЗИ и 3,3 тысячи рентгенов, в пятом — 3,8 тысячи УЗИ и 4,7 тысячи рентгенов.

Проконсультироваться с ветеринарами и записаться на прием в клинику можно по телефону единого колл-центра +7 (495) 668-01-25 или на сайте госуслуг региона.