Подмосковные волонтеры поздравили с Новым годом врачей, спасателей и военных

Подмосковные волонтеры провели акцию «Новогоднее добро», передает Министерство образования Московской области. В ее рамках добровольцы поздравили с Новым годом тех, кто проводит праздники на службе.

Акцию организовал региональный ресурсный центр Подмосковья. Она проходила с 4 по 11 января. В ней приняли участие около 2,5 тыс. школьников.

Волонтеры поздравляли с праздниками медиков, спасателей, военных. Также они помогали пенсионерам и приютам для бездомных животных, организовывали зарядки, лепили снеговиков, кормили птиц.

В Рождество участники акции колядовали и проводили различные конкурсы и игры проекта «Добро не уходит на каникулы».