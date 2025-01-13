Подмосковные волонтеры поздравили с Новым годом врачей, спасателей и военных
Волонтеры Подмосковья провели акцию «Новогоднее добро»
Фото: [Министерство образования МО]
Подмосковные волонтеры провели акцию «Новогоднее добро», передает Министерство образования Московской области. В ее рамках добровольцы поздравили с Новым годом тех, кто проводит праздники на службе.
Акцию организовал региональный ресурсный центр Подмосковья. Она проходила с 4 по 11 января. В ней приняли участие около 2,5 тыс. школьников.
Волонтеры поздравляли с праздниками медиков, спасателей, военных. Также они помогали пенсионерам и приютам для бездомных животных, организовывали зарядки, лепили снеговиков, кормили птиц.
В Рождество участники акции колядовали и проводили различные конкурсы и игры проекта «Добро не уходит на каникулы».