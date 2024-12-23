Подмосковные волонтеры приехали в Анапу спасать птиц, пострадавших от разлива нефти

Подмосковные волонтеры от движения «Экосистема», волонтеры-экологи «Делай!» и волонтеры центра «Вместе» приехали в Анапу с экологической миссией, передает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Волонтеры прибыли в село Витязево. Там организован пункт спасения птиц, которые пострадали в результате разлива нефти. Помимо оказания помощи пернатым добровольцы будут заниматься очисткой берега.

«Добровольцы собирают песок и грунт, загрязненные мазутом, отправляют птиц в специализированные центры и участвуют в разгрузке гуманитарной помощи», - говорится в сообщении министерства.

В общей сложности ребята собрали 12 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, очистили 34 километра береговой линии и спасли 735 птиц — из них 676 были переданы в центры реабилитации.