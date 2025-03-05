Подмосковные врачи достали из носа молодого человека молочный зуб

В Долгопрудненскую больницу обратился 22-летний молодой человек, который жаловался на продолжительный насморк, врачи выявили в его полости носа образование костной плотности. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Во время операции, которую выполнили отоларингологи стационара Наиля Вихарева и Елизавета Ершова, был извлечен неизвестно как попавший и неизвестно, сколько пролежавший в носовой полости, покрытый грибковым содержимым молочный зуб», — сказал заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.

Специалисты также провели обработку носовой полости, после чего мужчина провел несколько дней под их присмотром. Его состояние в норме, он уже выписан, добавили в сообщении.

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