Подмосковные врачи извлекли крупный комок волос из желудка подростка

Специалисты МОНИКИ извлекли из желудка девочки-подростка крупный комок волос — трихобезоар. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка в возрасте 13 лет, у которой было выявлено инородное тело в желудке. Оказалось, что это комок проглоченных волос размером 5 на 8 сантиметров.

Как отметили в учреждении, ранее ребенка уже оперировали, чтобы извлечь из желудка огромный трихобезоар. В этот раз комок был меньше, и его решили достать эндоскопическим методом. Так, инородное тело разделили на 10 частей и извлекли малоинвазивным способом.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.