Подмосковные врачи объяснили, как защитить себя и детей от укуса клеща
Врач Одинаева: одежда с длинными рукавами защитит от укуса клеща
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Сезон активности клещей в Подмосковье на фоне теплой погоды в этом году начался раньше. Чтобы обезопасить себя и детей от их укусов, важно надевать одежду с длинными рукавами, головной убор и заправлять брюки в носки или обувь. Об этом рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Она напомнила, что клещи могут распространять опасные болезни — клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма) и анаплазмоз.
«Чтобы избежать присасывания клеща, старайтесь не находиться в местах их скопления — лесных массивах, парках и участках с высокой травой, особенно в период активности паразитов. Для защиты наносите на одежду репелленты — средства, отпугивающие клещей», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.
По ее словам, после прогулок стоит осматривать себя и детей на наличие клещей. Чтобы защититься от укусов, врачи также рекомендуют пройти профилактическую вакцинацию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.