Подмосковные врачи объяснили, как защитить себя и детей от укуса клеща

Сезон активности клещей в Подмосковье на фоне теплой погоды в этом году начался раньше. Чтобы обезопасить себя и детей от их укусов, важно надевать одежду с длинными рукавами, головной убор и заправлять брюки в носки или обувь. Об этом рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, передает Министерство здравоохранения Московской области.