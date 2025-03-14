Подмосковные врачи помогли девочке, которая от боли годами не могла двигаться и есть

Специалисты НИКИ детства помогли девочке-подростку, которая из-за постоянной сильной боли не могла ходить и даже есть. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение доставили в тяжелом состоянии девочку в возрасте 14 лет. Ребенок не мог ходить из-за сильной боли в стопах, коленях и тазобедренных суставах. Кроме того, у него болели руки, плечи, шея, челюстно-височные суставы.

Боли появились в 2022 году. Поначалу ревматическую патологию никто не заподозрил, и ребенок принимал обезболивающие. Однако боли усиливались, в результате девочку направили к ревматологу. К этому моменту она похудела на 8 кг.

По словам врачей, у девочки наблюдалась длительная утренняя скованность, она не могла поднять руки, глотать твердую пищу, самостоятельно ходить, переворачиваться. Ночами ребенок кричал от боли.

В НИКИ детства пациентку тщательно обследовали и диагностировали ювенильный ревматоидный артрит серопозитивный высокой степени активности. Было принято решение о назначении генно-инженерной биологической терапии. В первый же день ребенок спал, не испытывая боли.

На данный момент терапия продолжается. Девочка остается под наблюдением врачей. В ближайшее время ее выпишут.