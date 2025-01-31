Подмосковные врачи помогли избавиться от боли подростку с редкой аномалией коленного сустава

Специалисты МОДКТОБ помогли подростку с редкой врожденной аномалией развития коленного сустава. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился молодой человек с жалобами на боль в области коленного сустава, которая возникла шесть месяцев назад на тренировке по футболу.

В ходе обследования у пациента выявили разрыв наружного дискоидного мениска. Дискоидный мениск — это врожденная патология развития, при которой хрящевая прослойка коленного сустава имеет нетипичное строение, что повышает риск получения травмы.

Подростка направили на операцию. Врачи частично удалили измененные фиброзно-хрящевые пластинки и придали мениску правильную форму. После этого они наложили специальные менисковые швы.

Операция прошла успешно. Теперь молодого человека ждет период реабилитации.

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