Подмосковные врачи призвали к осторожности при использовании электросамокатов

Заведующий отделением травматологии и ортопедии, травматолог-ортопед МОЦОМД Виталий Терлецкий призвал жителей региона к осторожности при использовании электросамокатов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам медика, чаще всего причиной травмирования становится превышение скорости, выезд на проезжую часть и использование одного самоката несколькими людьми одновременно.

При падении с электросамоката можно получить крайне серьезные травмы, в том числе травмы опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговые травмы и повреждения внутренних органов.

С начала весны в отделение травматологии и ортопедии МОЦОМД поступили девять подростков с травмами, полученными при использовании электросамокатов. Пациентам потребовались хирургические операции, включая остеосинтез переломов.

Одним из пациентов учреждения стал 16-летний житель, который упал с электросамоката и сломал голень. В результате у него развился компартмент-синдром. Это опасное состояние, при котором мышцы сдавливаются в подфасциальном пространстве. Юношу экстренно прооперировали, установив отломки костей в анатомически правильное положение и зафиксировав их металлоконструкциями. Кроме того, парню потребовалась кожная пластика.

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