Подмосковные врачи рассказали, как укрепить ногти

В МОККВД рассказали жителям Подмосковья, как избавиться от ломкости ногтей и укрепить их. Рекомендации дерматовенеролога Аси Габанукаевой приводит Министерство здравоохранения Московской области.

Чаще всего с ломкостью ногтей сталкиваются женщины в возрасте от пятидесяти лет. В большинстве случаев ноготь продольно расщепляется, слоится и ломается.

Причинами ломкости ногтей могут быть воспаления, инфекции, дефицит питательных веществ и витаминов, нарушение кровообращения, анемия, нарушения в работе систем организма, травмы.

В первую очередь, нужно обратить внимание на рацион питания — следует употреблять больше продуктов с витаминами А, Е, С, группы В, микроэлементами и аминокислотами, в особенности цистеином.

Помимо этого, рекомендуется избегать травм и контакта с аллергенами или раздражителями, использовать меньше агрессивных моющих средств, отказаться от вредных привычек, включая откусывание ногтей.