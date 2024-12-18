Подмосковные врачи рассказали, как выбрать сладкий подарок для ребенка

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, как выбрать для ребенка сладкий подарок, который не навредит его здоровью. Рекомендации специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам врача, детям можно есть сладости, в составе которых нет большого количества сахара, консервантов, ароматизаторов, искусственных добавок. Отдавать предпочтение лучше лакомствам с коротким сроком годности, упакованным в герметичную упаковку, содержащим натуральные ингредиенты.

«Сегодня можно найти много вариантов пастилы и мармелада в составе которых нет сахара — только яблочное или другое фруктовое пюре. Такие сладости продаются в красивой подарочной упаковке», - посоветовала Одинаева.

Также допускаются цукаты, зефир, орехи, имбирные пряники и вафли с хорошим натуральным составом. Что касается фруктов, следует помнить, что маленьким детям не стоит давать много мандаринов. Так, ребенку в возрасте трех лет разрешается половинка фрукта, дошкольнику — целый плод, учащимся младших классов — не больше двух.

«Если вы не представляете сладкий подарок без конфет, то лучше выбрать желейные, так как их основной компонент — желатин, который считается диетическим продуктом», - продолжила врач.

Конфет с глазурью и большим количеством красителей лучше избегать, добавила Одинаева.