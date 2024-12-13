Подмосковные врачи рассказали о различиях симптомов аллергии и простуды у ребенка

Врачи НИКИ детства рассказали родителям о различиях симптомов простуды и аллергии у детей. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По словам директора учреждения Нисо Одинаевой, симптомы схожи — это чихание, насморк и кашель. Однако, в случае аллергии их вызывают аллергены, а в случае простуды — бактерии и вирусы. При аллергии ребенок чихает часто, у него закладывает нос, а выделения из носа прозрачные.

Также при аллергии может обостриться атопический дерматит. При этом состоянии кожа краснеет, становится сухой, шелушится, трескается. Кроме того, аллергия может длиться несколько месяцев, а простуда проходит в среднем за две недели.

Самый точный метод диагностики сегодня — это аллерготестирование и консультация аллерголога. Обследование позволяет точно определить провоцирующие факторы аллергии.