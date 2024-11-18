Подмосковные врачи рассказали о современных способах коррекции шрамов
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Дерматовенеролог Щелковского филиала областного клинического кожно-венерологического диспансера Лариса Лобач рассказала о современных способах коррекции шрамов, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Как напомнила врач, шрамом называют след, который образуется из фиброзной ткани на месте поврежденного участка кожи. Специалисты различают несколько видов шрамов.
Так, нормотрофические шрамы тонкие, без выраженного пигмента. Они практически не выступают над кожей. Гипертрофические заметно выступают над кожей и имеют красный или бордовый оттенок. Атрофические внешне напоминают лунки. Келоидные образуются при самопроизвольном разрастании тканей после травмы.
Сегодня доступны различные методы коррекции шрамов. В их числе — медикаментозная терапия, лазерная терапия, микронидлинг, химические пилинги, инъекции кортикостероидов, хирургическое удаление, дермабразия и микродермабразия.