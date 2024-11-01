Подмосковные врачи рассказали о вреде веганства для детей

Подмосковные врачи в рамках Всемирного дня вегана рассказали о вреде веганства для детей. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По словам специалистов, исключение из рациона питания ребенка молочных и мясных продуктов грозит дефицитом белка. Это, в свою очередь, может привести к нарушению всех процессов, связанных с ростом и развития ребенка. В отличие от животного, растительный белок хуже усваивается и не содержит важных многих важных аминокислот.

Дефицит железа, которое содержится в мясе, вызывает нарушения в работе внутренних органов, изменения в составе крови. Кроме того, он оказывает негативное влияние на интеллектуальное развитие ребенка.

Врачи подчеркнули, что до 20 неприемлемо даже полувегетаринство с редким употреблением мяса или рыбы. Отказаться от продуктов животного происхождения можно после 20 лет, когда завершен рост мозговых структур и сформированы все связи ЦНС.