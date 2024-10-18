Подмосковные врачи рассказали, сколько конфет можно есть детям

Специалисты НИКИ детства в рамках Всемирного дня конфет рассказали родителям, какое количество сладостей допустимо употреблять ребенку без вреда для организма. Советы специалистов приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам врачей, детям в возрасте до трех лет вообще не стоит давать сладости. Дошкольникам можно употреблять максимум 30 граммов сахара в день. В 100 граммах конфет в среднем содержится 70 граммов сахара.

Специалисты подчеркивают, что ограничивать следует именно добавленный сахар, который используется при производстве сладостей. При употреблении такого сахара возрастает риск развития сахарного диабета и заболеваний сосудов.

Также следует помнить о том, что сахар является любимой пищей патогенных бактерий в кишечнике. Если в рационе много продуктов с добавленным сахаром, полезные бактерии, поддерживающие работу иммунитета, становятся слабее. Помимо этого, конфеты вредны для зубов.

Врачи добавили, что важно качество сладостей. Следует избегать кондитерских изделий с трансжирами и белого шоколада — в его составе нет ничего, кроме сахара и жиров.