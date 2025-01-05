Подмосковные врачи рассказали, сколько мандаринов можно съесть ребенку

Руководитель НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, какое количество мандаринов можно есть детям без вреда для здоровья. Рекомендации врача приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, детям до года мандарины лучше не давать. Полакомиться этим фруктом могут дети в возрасте от года — давать следует не больше дольки. Ребенку в возрасте трех лет можно дать половину фрукта, дошкольнику — целый фрукт, учащемуся в младших классах — два фрукта.

Медик отметила, что сыпь на коже, которая может появиться после употребления цитрусовых, это не аллергия, а неспецифическая реакция организма на переедание таких продуктов.