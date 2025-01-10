Подмосковные врачи разъяснили, как защититься от метапневмовируса

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, чем опасен метапневмовирус и как от него защититься. Рекомендации специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам врача, в первую очередь, метапневмовирус опасен для маленьких детей и пожилых людей. Он может стать причиной развития пневмонии, бронхита, бронхиолита. Кроме того, он может обострить астму.

В остальных случаях заболевание протекает легко. Его симптомы похожи на ОРВИ — это повышение температуры, кашель и насморк. Специфического лечения от этого заболевания нет, и лечатся только симптомы.

Чтобы снизить риск заражения метапневмовирусом, нужно соблюдать правила личной гигиены и избегать контактов с зараженными. Также следует регулярно проводить влажную уборку и дезинфицировать поверхности. Помимо этого, в сезон простуд лучше не посещать людные места.