Подмосковные врачи спасли 9-летнюю девочку с начинающимся отеком мозга

Специалисты НИКИ детства спасли ребенка, у которого начинался отек мозга. О случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка в возрасте девяти лет. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое на фоне диабетического кетоацидоза. При этом состоянии у пациента очень долго сохраняется высокий уровень сахара в крови. Девочка была вялая, не реагировала на обращения. Врачи заподозрили, что у пациентки начинает развиваться отек головного мозга.

Медики провели анализ для подтверждения кетоацидоза тяжелой степени и начали терапию, чтобы убрать избыточную жидкость из организма. Эффект от лечения стал заметен уже в первые полчаса — организм пациентки начал выводить жидкость естественным путем, сознание ребенка стало ясным, он начал реагировать на вопросы.

Терапию продолжили. После этого девочку перевели в эндокринологическое отделение. Там врачи нормализовали у нее уровень сахара в крови и подобрали необходимую дозу инсулина. На данный момент ребенок готовится к выписке.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи спасли младенца с двумя критическими пороками сердца.