В Подмосковье спасли младенца с двумя критическими пороками сердца

В Подмосковье спасли новорожденного ребенка, который родился с двумя критическими пороками сердца, у него диагностировали «тотально аномальный дренаж легочных вен» и «коарктацию аорты». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что из родильного дома пациента перевели в перинатальный центр в Балашихе, где ему поставили диагнозы. После этого его экстренно направили в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля для проведения операции.

«Обычно легочные вены, по которым кровь оттекает от легких, впадают в левое предсердие, но у этого ребенка они впадали в печеночные вены. Коарктация аорты — это сужение аорты, главного сосуда. Мы провели ему радикальную операцию. В условиях искусственного кровообращения исправили коарктацию аорты и устранили аномальный дренаж», — сообщил главный внештатный кардиохирург региона Андрей Свободов.

По его словам, хирургическое вмешательство прошло успешно. Состояние младенца в норме, его уже выписали домой.

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