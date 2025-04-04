Подмосковные врачи спасли 94-летнюю женщину с раком желудка
В областном онкодиспансере спасли 94-летнюю женщину с раком желудка
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
Специалисты Московского областного онкологического диспансера спасли женщину в возрасте 94 лет, у которой был диагностирован рак желудка. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение обратилась пенсионерка, которая жаловалась на боли в животе, проблемы со стулом и низкий гемоглобин. В ходе обследования у нее выявили онкологическое заболевание.
Несмотря на риски в связи с преклонным возрастом пациентки, врачи решились на операцию. Предварительно женщину тщательно обследовали и разработали для нее индивидуальный план лечения. Особое внимание уделили выбору анестезии.
В ходе операции врачи удалили пациентке часть желудка с опухолью и восстановили пищеварительный тракт, соединив часть желудка с кишечником.
Через несколько недель после хирургического вмешательства состояние пациентки значительно улучшилось, она смогла вернуться к привычному образу жизни.
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