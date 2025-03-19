Подмосковные врачи спасли ребенка, который попробовал снег у дороги и чуть не умер

Фото: [ ДКЦ им. Л. М. Рошаля ]

В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля спасли 5-летнего мальчика, который отравился снегом из-за содержания в нем химических реагентов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ребенка в критическом состоянии доставили в учреждение на скорой. Выяснилось, что после детского сада мальчик решил попробовать снег возле дороги. Спустя час у него заболел живот, после чего ребенок потерял сознание.

На момент поступления в центр у пациента наблюдались выраженные признаки гипоксии: кожа приобрела синюшный оттенок, а степень насыщения крови кислородом снизилась до 80%.

Врачи оказали ребенку экстренную помощь, после чего подключили его к аппарату ИВЛ и начали интенсивную терапию.

Диагностика выявила в крови критически высокий уровень метгемоглобина — 75%, что является смертельным уровнем. Чтобы снизить его уровень, требовалось переливание крови. Благодаря быстрой реакции и слаженной работе врачей уровень метгемоглобина удалось снизить до 7%. После этого показатель достиг нормативных значений.

Когда состояние ребенка стабилизировалось, его перевели на самостоятельное дыхание. Сейчас мальчик продолжает лечение в педиатрическом отделении центра. Скоро его выпишут.

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