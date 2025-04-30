Подмосковные врачи спасли женщину, которая чуть не умерла от укуса пчелы
В Электростали спасли пациентку с анафилактическим шоком после укуса пчелы
Фото: [Медиасток.рф]
Врачи Электростальской больницы спасли женщину, которая чуть не умерла после укуса насекомого. О случае из практики медиков рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
За помощью обратилась жительница в возрасте 54 лет. Женщину укусила пчела, после чего у нее резко ухудшилось самочувствие: начался сильный зуд в руках и ногах, развился отек лица и шеи, стало тяжело дышать.
Врачи сразу диагностировали анафилактический шок и направили пациентку в реанимационное отделение. Там ей вели адреналин и другие гормональные препараты, чтобы стабилизировать состояние.
Женщина находилась под наблюдением специалистов в течение суток. В результате ее жизнь была спасена.
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