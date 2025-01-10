Подмосковные врачи удалили женщине огромную опухоль, которая сдавила ее внутренние органы

Специалисты Мытищинской больницы удалили пациентке огромную опухоль, которая сдавила ей органы малого таза и мешала мочеиспусканию. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась глухонемая женщина в возрасте 45 лет. Пациентка жаловалась на боли в области малого таза, нарушение стула и мочеиспускания.

В ходе диагностики у жительницы выявили огромную опухоль в форме яйца. Размер новообразования составлял 38 на 20 сантиметров. Опухоль сдавила женщине мочевой пузырь, прямую кишку и другие органы малого таза.

Пациентку направили на операцию. Оказалось, что опухоль не была связана ни с одним органом и была доброкачественной. На ее удаление ушло полтора часа. Операция прошла успешно, и работа внутренних органов женщины была восстановлена. На данный момент она выписана на амбулаторное лечение.