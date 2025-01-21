Подмосковные врачи вошли в число участников международного конгресса в ОАЭ
Делегация МОНИИАГ приняла участие в международном конгрессе в Дубае
Фото: [ГБУЗ МО МОНИИАГ]
Специалисты подмосковного МОНИИАГ приняли участие в юбилейном конгрессе Арабской лиги эндометриоза, который прошел в Дубае. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Подмосковные врачи провели курс по диагностике и малоинвазивному лечению гинекологических заболеваний, представили 10 докладов и презентовали опыт учреждения в применении интраоперационной ультразвуковой навигации при лапароскопических операциях.
«Все доклады и прямые включения из операционных института были встречены профессиональным сообществом с большим интересом», - рассказал руководитель отделения оперативной гинекологии учреждения Александр Попов.