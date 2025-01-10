Подмосковные врачи вытащили фасоль из носа двухлетнего ребенка

В Видновскую больницу обратились родители двухлетнего ребенка, которые пожаловались на инородное тело у него в носу, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Врачи выявили в носовом ходе ребенка фасоль, которая спровоцировала отек слизистой оболочки.

Заведующий оториноларингологическим отделением больницы Дмитрий Салихов сообщил, что фасоль удалось успешно вытащить. После этого ребенка отправили домой под амбулаторное наблюдение врача-оториноларинголога.

«Основная опасность нахождения фасоли в носу заключалась в том, что из-за взаимодействия со слизью она разбухла и стала мягкой, что грозило риском асфиксии», — уточнил Салихов.

Он призвал родителей внимательно выбирать игрушки для детей и не оставлять рядом с ними мелкие предметы, чтобы избежать подобных осложнений.

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