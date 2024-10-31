Подмосковных льготников обеспечили зубными протезами на 214 миллионов рублей

Зубными протезами в Подмосковье обеспечили уже около двенадцати тысяч жителей. Такая мера поддержки доступна ветеранам, труженикам тыла, неработающим пенсионерам и предпенсионерам в зависимости от уровня дохода.

Чтобы бесплатно получить зубной протез, нужно сходить на прием к стоматологу в государственной поликлинике и затем подать заявку на сайте госуслуг региона.