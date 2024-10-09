Подмосковных предпринимателей приглашают на вебинар о строительном секторе Саудовской Аравии

Подмосковных предпринимателей приглашают на вебинар, посвященный теме развития строительного сектора Саудовской Аравии. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Вебинар организует областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. В его рамках участники обсудят тенденции, ключевые проекты, возможности для бизнеса.

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться на сайте фонда. Регистрация открыта до 10 часов утра 15 октября.