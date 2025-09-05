Подмосковных школьников пригласили на бесплатные курсы по программированию

Подмосковные школьники и студенты техникумов и колледжей в возрасте от 13 до 20 лет смогут подать заявку на прохождение бесплатного обучающего курса по программированию. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новичкам будет доступна программа «Основы программирования на Python», их обучают с нуля, для поступления на остальные курсы желающим нужно будет пройти вступительные испытания. Помимо этого, у школьников и студентов есть возможность выбрать интенсивную онлайн-программу со сроком обучения в три месяца. Онлайн-специализации проходят по направлениям: веб-разработка на Django, веб-разработка на Go, машинное обучение, большие данные и анализ данных. Узнать подробнее о программах и условиях поступления можно здесь.

